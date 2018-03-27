«Музей живой бумаги» появится в Нижнем Новгороде

Музей, аналогов которому пока нет в мире, разместится в доме № 2/2 на площади Минина и Пожарского. На открытии, которое состоится в 15.00, посетители станут свидетелями шоу ростовых кукол и оригинального дефиле, где будут представлены костюмы, сделанные из бумаги. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе и своими руками создать скульптуры из папье-маше.

В экспозицию войдут тематические инсталляции и множество авторских работ нижегородских мастериц.

"Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм, до наисложнейших, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию. Уже несколько лет радуют мастерицы своих заказчиков. Работы разлетаются не только по России, но и пересекают границы океанов", — отмечают организаторы.