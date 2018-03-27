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«Музей живой бумаги» появится в Нижнем Новгороде
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«Музей живой бумаги» появится в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Музей, аналогов которому пока нет в мире, разместится в доме № 2/2 на площади Минина и Пожарского. На открытии, которое состоится в 15.00, посетители станут свидетелями шоу ростовых кукол и оригинального дефиле, где будут представлены костюмы, сделанные из бумаги. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе и своими руками создать скульптуры из папье-маше.
В экспозицию войдут тематические инсталляции и множество авторских работ нижегородских мастериц.
"Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм, до наисложнейших, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию. Уже несколько лет радуют мастерицы своих заказчиков. Работы разлетаются не только по России, но и пересекают границы океанов", — отмечают организаторы.
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