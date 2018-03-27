Никас Сафронов: Никогда не занимался саморекламой. Предлагают обычно мне

В марте на полках книжных магазинов появится книга «Кино для взрослых» заслуженного художника России, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова, который поделится с читателями своим взглядом на природу творчества.

— Никас, изучив ваш напряженный график выставок и поездок, невольно вспомнила, что вы в юности мечтали быть корсаром, носиться по морям, по волнам.

— Да, было: я зачитывался книжками о флибустьерах, твердо решил стать морским волком, как капитан Блад. И даже поступил в одесскую мореходку. Но отрезвление пришло быстро: круглосуточная ловля рыбы с целью ее дальнейшей переработки в консервы была далека от лихих грез юности. Мореходку я бросил и через какое-то время, набравшись наглости, понес свои почти детские рисунки в знаменитое Ростовское училище имени Грекова, даже не осознавая, что для поступления в подобный вуз должна быть проделана огромная подготовительная работа. Но меня, к моему нынешнему удивлению, приняли. В итоге стремление доказать, что я что-то могу и умею, прошло красной нитью через всю жизнь.

— Сегодня ваше имя слышали даже те, кто не интересуется живописью. Ваши картины, которые можно увидеть на салфетках, конфетах, сумках, многие ассоциируют с саморекламой. Зачем человеку, если он талантлив, такой сомнительный пиар?

— Это не самореклама, потому что я сам никогда ничего не предлагаю. Предлагают мне. И если это интересно, я не отказываюсь. Вот некоторое время назад мне предлагали стать лицом известной иностранной фирмы, производящей сигареты в России. Я отказался.

Недавно предложили назвать новый сорт картошки моим именем. Отказался: картошку люблю, но не до такой степени. С моим кумом и другом Николаем Николаевичем Дроздовым вместе были в Эквадоре. Путешествуя по стране, Дроздов собрал для своего университетского приятеля мох, чтобы в нем, возможно, найти новый вид клещей. Николай Николаевич, обожающий все сущее, предложил в случае успеха новый вид клеща назвать именем Никас.

Я при всем уважении к нему отказался. И таких случаев сотни. А вот конфеты « Красного Октября » и Бабаевского завода люблю с детства. И когда мне предложили выпуск эксклюзивных конфет с изображением моих работ на обертке, согласился. Или вот, например, российская фабрика красок в городе на Неве в скором времени выпустит краски с моими картинами на коробке. Мне приятно.

А Императорский питерский завод будет выпускать эксклюзивную посуду, которую я сам частично распишу, также интересный для меня проект. Все это продвижение моего творчества. Я считаю, что это нормально, тем более деньги, которые я с этого получаю, отдаю на благотворительность. Пиарить себя ведь можно по-разному. Можно снять горящую деревню и устроить потом в Германии выставку. А можно делать вещи полезные и позитивные.

— А что бы вы могли ответить недоброжелателям, которые утверждают, что фирменный сафроновский стиль Dream Vision, в котором присутствует сдирание краски с холста, лишь попытка прикрыть творческую несостоятельность художника?

— Ну, например, то, что картина этого «несостоявшегося» художника («Мечты об Италии») на аукционе Sotheby’s была продана за 106 000 долларов США. Люди вообще с трудом воспринимают все новое, достаточно вспомнить, с каким трудом пробивались в искусстве те же импрессионисты. А стиль Dream Vision возник так: мы приехали в Помпеи, я увидел на стенах полустертые древние росписи. В какой-то момент мы услышали плач ребенка, и экскурсовод поведал легенду о пропавшем во время извержения Везувия мальчике.

Под огромным впечатлением я попытался передать свои ощущения через живопись — вот эти полустертые росписи, как бы содранные временем. Так стала зарождаться эта техника. А дополнилась она позже, когда с сыном-итальянцем мы посетили Венецию. Поезд прибыл в пять утра, город и море были окутаны туманом от ночных испарений.

Вот этот-то туман и дополнил образ. В итоге я технику назвал Dream Vision — это как бы сон, который ты еще помнишь минут 10 после пробуждения. Удивительно, но англичане, которые не покупают почти никого из современных не английских художников, с охотой приобретают эти работы. Их также покупают разборчивые японские коллекционеры.

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