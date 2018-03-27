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Экспозиция «Маленькие Барышни» открыта в «Меридиане» до 30 марта
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Экспозиция «Маленькие Барышни» открыта в «Меридиане» до 30 марта 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Персональная выставка фотографии Екатерины Паниной — это отчасти философская работа.
Автор пытается найти ответ на самые простые вопросы жизни. С какого же момента девочка становится восхитительной барышней? Из каких мелочей состоит ее день? Привычки, ежедневные дела, маленькие удовольствия — все это является неотъемлемой частью жизни женщины, именно это позволяет ей стать той, кем она является. Екатерина Панина — молодой, но очень талантливый, самобытный и неординарный фотограф из Рязани, уже занявшая свою уверенную позицию в мире искусства. Ее работы всегда заставляют остановиться, подумать и даже пофилософствовать. Она с большим удовольствием делится своими знаниями с подрастающим поколением, проводит мастер-классы, творческие встречи для подростков. Работы Екатерины представлены на интернет ресурса и на фотовыставках. Место проведения: Малый зал Вход: свободный.
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