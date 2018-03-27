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«Женский образ в современной живописи» презентовали в районе Лефортово
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«Женский образ в современной живописи» презентовали в районе Лефортово 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Художественная экспозиция, представляющая женский образ в современной живописи, открылась в библиотеке № 119 района Лефортово.
— Благодаря различным стилям живописи, образ нашей современницы получился ярким и разноплановым, — говорит заведующая библиотекой № 119 Светлана Глухова. — У каждой эпохи свой идеал женщины, поэтому вся история человечества отражается в том, как люди видели женщину. Точно одно — во все века и времена женский характер привлекал, привлекает и будет привлекать особое внимание художников.
Ознакомиться с экспонатами выставки можно до 30 апреля по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 20, в часы работы библиотеки (со вторника по субботу с 12.00 до 22.00, по воскресеньям — с 12.00 до 20.00). Вход свободный для всех желающих.
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