Школьники из Сокола перевоплотились в Дон Кихотов

Музей Анатолия Зверева посетили юные жители района Сокол. С экскурсией в культурное учреждение отправились воспитанники четвертого класса школы №1252 имени Сервантеса.

— Дети увидели экспозицию «Атака Дон Кихотов. Дали. Зверев»: сотрудники не только рассказали о выставке как таковой, но и устроили конкурсы-турниры, во время которых каждый желающий смог перевоплотиться в Дон Кихота, устроившись в настоящем седле с копьем в руках, — поделились в администрации школы.

Выставка сопровождается детскими программами, мастер-классами, кинопоказами и музыкальными вечерами.

В музей четвероклашки отправились в сопровождении педагога испанского языка Ольги Шороховой. (ео)