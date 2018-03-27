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Школьники из Сокола перевоплотились в Дон Кихотов
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Школьники из Сокола перевоплотились в Дон Кихотов 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Музей Анатолия Зверева посетили юные жители района Сокол. С экскурсией в культурное учреждение отправились воспитанники четвертого класса школы №1252 имени Сервантеса.
— Дети увидели экспозицию «Атака Дон Кихотов. Дали. Зверев»: сотрудники не только рассказали о выставке как таковой, но и устроили конкурсы-турниры, во время которых каждый желающий смог перевоплотиться в Дон Кихота, устроившись в настоящем седле с копьем в руках, — поделились в администрации школы.
Выставка сопровождается детскими программами, мастер-классами, кинопоказами и музыкальными вечерами.
В музей четвероклашки отправились в сопровождении педагога испанского языка Ольги Шороховой. (ео)
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