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Ученики школы № 554 посетили музей «Кутузовская изба»
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Ученики школы № 554 посетили музей «Кутузовская изба» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Учащиеся десятого класса посетили интересный музей «Кутузовская изба», посвящённый истории Отечественной войны 1812 года.
На экскурсии ребятам напомнили про ключевое событие войны — Военный совет, состоявшийся 1 (13) сентября 1812 года. На нем было решено для сохранения армии оставить Москву без боя.
Подростки сравнили исторические факты и их изображение в романе Л. Н. Толстого " Война и мир". Мальчикам дали примерили военную форму начала 19 века. Урок истории, литературы и искусства прошёл плодотворно.
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