Ученики школы № 554 посетили музей «Кутузовская изба»

Учащиеся десятого класса посетили интересный музей «Кутузовская изба», посвящённый истории Отечественной войны 1812 года.

На экскурсии ребятам напомнили про ключевое событие войны — Военный совет, состоявшийся 1 (13) сентября 1812 года. На нем было решено для сохранения армии оставить Москву без боя.

Подростки сравнили исторические факты и их изображение в романе Л. Н. Толстого " Война и мир". Мальчикам дали примерили военную форму начала 19 века. Урок истории, литературы и искусства прошёл плодотворно.