Великое воскресенье, царизм и пасхальные дневники

27 марта 2018 года в музейно-ресурсном центре города Ноябрьска открылась праздничная выставка «Великое воскресенье». Это интерактивная инсталляция древней христианской Руси. С самого порога посетители будто входят в просторный боярский тереме. Продвигаясь всё дальше по залу, гости будто бы шагают из эпохи в эпоху начина с распятия Христа до наших дней. Длинный деревянный праздничный стол будто стоит на перекрестке миров. Радую бессменными пасхальными блюдами: крашеными яйцами, твороженой пасхой и куличами.

Ученики «Православной Гимназии» осматривают зал «Мы постарались рассказать о пасхе не только как о религиозном празднике, но и как о культурном празднике. К сожалению, многие горожане не понимают смысл праздника и не знают пасхальные традиции. Эта выставка поможет им узнать какие традиции существовали на Руси, зачем нужно ходить в храм, в чём смысл священного огня, что такое христосница и пасха», — пояснила заведующая «Детским музеем» при музейно-ресурсном центре города Ноябрьска Татьяна Литвинова

Первые гости выставки ученик младших классов «Православной гимназии» города Ноябрьска. Специально для них музейные работник приготовили театрализованное представление. В котором было не понятно: где заканчивается сказка про двух братьев Илюшу и Родиона? А где начинается экскурсия в историю праздника? Дети с любопытством наблюдали за актёрами и с энтузиазмом включились в игру. Мальчишкам больше всего понравились игры, которым развлекалась детвора на Пасху. Девчонки не остались равнодушными к миниатюрной копии особняка 19 века и изящным куклам в которые играли дворянские девочки.

«Для меня важно, чтобы мои дети в век мерцающих огней знали, что есть нечто вечное. Вся эта неоновая реклама и популярная культура это все не важно. Проходящее, а традиции наших предков вот что важно. Я хочу, чтобы мои дети это знали. Конечно мы учимся в православной гимназии и на уроках они изучаю ветхий завет. Всё же здесь они могут ещё раз приблизиться к этому через традиции и просто посмотреть», — поделилась своим мнением мама ученика «Православной гимназии» пожелавшая остаться не названной.

Театральная постановка удалась на славу удовольствие получили не только зрители, но и сами актёры. Юные звёзды Родион Бахвалов и Илья Холод сыграли своих сверстников врёмен святой Руси. Несмотря на плотный учебный график ребята не только успевали учить роль. Ещё помогали мамам оформлять выставку. По словам мальчишек им нравиться участвовать в постановках. Весь страх уходит на репетициях и при выходе на импровизированную сцену остаётся только удовольствие.

Слева на право: Родион Бахвалов и Илья Холодов в образе сверстников времён Древней Руси

Выставка продлиться до 30 апреля 2018 года. У жителей Ноябрьск есть целый месяц, чтобы увидеть календари царских времён, узнать, как при последнем русском императоре праздновали пасху. Так же увидеть формы для выпечки твороженой пасхи времён 19 века.

Вскоре сотрудники музея ожидают поступление ещё одного экспоната коллекцию пасхальных яиц расписанных воском в техники народов Малороссии. Так же в выходные дни с двух часов в музее будут работать мастер-классы и игровые площадки. Каждый день новые развлечения для всей семьи.