В Мультимедиа арт музее открылась выставка Ильи Вартаняна 

В Мультимедиа арт музее 24 марта открылась первая выставка фотографа Ильи Вартаняна «Сны об Армении». «Сны об Армении» — это хроника путешествий, которые фотограф совершил на свою историческую родину: на снимках — старинные объекты, традиционные элементы армянской культуры, пейзажи и портреты людей разных поколений. Выставка проходит в рамках XII международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале 2018», при поддержке группы компаний «Ташир» и Татевика Карапетяна. Она будет открыта до 25 апреля.