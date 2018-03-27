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В Мультимедиа арт музее открылась выставка Ильи Вартаняна
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В Мультимедиа арт музее открылась выставка Ильи Вартаняна 

The Blueprint 47 минут назад
Фото: The Blueprint
В Мультимедиа арт музее 24 марта открылась первая выставка фотографа Ильи Вартаняна «Сны об Армении». «Сны об Армении» — это хроника путешествий, которые фотограф совершил на свою историческую родину: на снимках — старинные объекты, традиционные элементы армянской культуры, пейзажи и портреты людей разных поколений. Выставка проходит в рамках XII международного месяца фотографии в Москве «Фотобиеннале 2018», при поддержке группы компаний «Ташир» и Татевика Карапетяна. Она будет открыта до 25 апреля.
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