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В Литературном музее Нижнего Новгорода открылась экспозиция о Горьком
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В Литературном музее Нижнего Новгорода открылась экспозиция о Горьком 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Литературном музее Нижнего Новгорода открылась экспозиция «Новая жизнь. М. Горький и первая русская революция», которая создавалась нижегородскими и московскими специалистами несколько лет.
В экспозиции можно увидеть материалы мемориальной коллекции, редкие печатные издания, иконографию. Впервые показаны уникальные снимки, выполненные за рубежом. Некоторые экспонаты демонстрируются в интерактивном режиме, а визуальным комментарием к экскурсиям является уникальная кинохроника событий тех лет, фрагменты теле— и киноверсий горьковских произведений.
Кстати, световое и интерактивное оборудование для экспозиции подарил музею председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин, который руководит «Заводом Красный Якорь».
«То, что вы сейчас видите, это, бесспорно, кропотливая работа наших научных сотрудников, но без помощи депутатов городской Думы мы бы не смогли это воплотить. Это, прежде всего, Дмитрий Зотович, который финансово помог и морально поддержал проект нашего музея», — сказала на церемонии открытии директор Государственного ордена Почета музея А. М. Горького Лариса Моторина.
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