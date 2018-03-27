В Нижнем Новгороде создадут «Музей живой бумаги»

«Музей живой бумаги», аналогов которому нет во всем мире, будет создан в Нижнем Новгороде. В нем будут представлены экспонаты, сделанные из папье-маше. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Музей откроется в доме № 2/2 на площади Минина. Все работы, которые в нем можно будет увидеть, выполнены вручную нижегородскими скульпторами Еленой Сашиной и Натальей Голубевой из смеси бумаги и клея.

«Возможности данного материала безграничны. Слепить можно от самых простых форм до наисложнейших, в чем можно убедиться, посетив музей. Авторы удивляют своей самобытностью и нестандартным подходом к своему творчеству. Можно часами рассматривать ту или иную экспозицию». — отмечают создатели необычного музея.

В ходе церемонии открытия состоится дефиле, где посетители увидят костюмы, сделанные из бумаги. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе и стать свидетелями шоу ростовых кукол.

Напомним, выставка « Максим Горький и фотография» открылась в Нижнем Новгороде.

Фото: управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода