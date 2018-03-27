В Сокольниках обсудят программы развития спорта в России

С 27 по 29 марта в КВЦ «Сокольники» состоится международная выставка, посвященная спорту.

Выставка «СПОРТ» станет площадкой для обсуждения программ развития спортивной отрасли России. Она объединит представителей предприятий, клубов, спортивных школ, врачей-реабилитологов и просто сторонников здорового образ жизни.

Как сообщили в пресс-службе парка «Сокольники», мероприятие проводится немногим менее 15 лет под эгидой столичного департамента спорта и министерства спорта России.

Посетить выставку могут все желающие.

Главная цель данного форума — пропаганда ЗОЖ среди населения страны. На выставке будет работать несколько тематических разделов: «Спортивная медицина и питание», «Экстремальный спорт», «Спорт в индустрии развлечений», «и другие.

Вниманию посетителей представят разнообразные товары и технологии, а также расскажут о спортивных услугах и программах.

Выставка будет работать следующим образом: 27.03 и 28.03 — с 10.00 до 18.00, 29.03 — с 10.00 до 15.00.

Адрес: конгрессно-выставочный центр „Сокольники“, павильоны 4, 4.1 и 7a (5-й Лучевой просек, д. 7, строение 1).