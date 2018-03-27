Ещё
В Сокольниках обсудят программы развития спорта в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сокольниках обсудят программы развития спорта в России 

Управа района Сокольники 41 минуту назад
Фото: Управа района Сокольники
С 27 по 29 марта в КВЦ «Сокольники» состоится международная выставка, посвященная спорту.
Выставка «СПОРТ» станет площадкой для обсуждения программ развития спортивной отрасли России. Она объединит представителей предприятий, клубов, спортивных школ, врачей-реабилитологов и просто сторонников здорового образ жизни.
Как сообщили в пресс-службе парка «Сокольники», мероприятие проводится немногим менее 15 лет под эгидой столичного департамента спорта и министерства спорта России.
Посетить выставку могут все желающие.
Главная цель данного форума — пропаганда ЗОЖ среди населения страны. На выставке будет работать несколько тематических разделов: «Спортивная медицина и питание», «Экстремальный спорт», «Спорт в индустрии развлечений», «и другие.
Вниманию посетителей представят разнообразные товары и технологии, а также расскажут о спортивных услугах и программах.
Выставка будет работать следующим образом: 27.03 и 28.03 — с 10.00 до 18.00, 29.03 — с 10.00 до 15.00.
Адрес: конгрессно-выставочный центр „Сокольники“, павильоны 4, 4.1 и 7a (5-й Лучевой просек, д. 7, строение 1).
Управа района Сокольники: последние новости
Воспитанники воскресной школы Храма в Сокольниках побывали в Музее прикладного искусства Ученики школы №1404 познакомились с культурой Японии и Китая Ученики школы №1282 совершили экскурсии в Музей холодной войны и Музей примитивного искусства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией52
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Какой сериал самый дорогой в истории16
Особенности застольного этикета разных стран
Самые длинные сериалы в мире1
Видео
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение