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Присмотритесь получше: художник пишет картины с помощью тысячи букв
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Присмотритесь получше: художник пишет картины с помощью тысячи букв 

Bigpicture.ru 29 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Художник Фил Вэнс (Phil Vance) создает невероятные портреты, состоящие из тысяч букв. Рассказывая о рисунке, текстуре и цвете, художник описывает процесс как «нанесение координатной сетки, или поперечная штриховка». Каждый портрет известных людей серии «Их собственными словами» (In Their Own Words), от Эйнштейна до Марка Твена, становится данью уважения культовой исторической личности.
Для контуров, тени и деталей Вэнс пишет цитаты по несколько тысяч раз, разным размером и шрифтом. «Я представил, как пишу портрет, внутрь которого можно заглянуть и увидеть его мысли. Особенно я увлекся с портретами Виллема де Кунинга, Пикассо и Маурица Эшера. Это мои любимые художники, и я хотел выразить им уважение по-своему — дать людям возможность увидеть их мудрость».
Источник: My Modern Met  Первое время художник писал черной ручкой, однако, почувствовав, что черный цвет не всегда передает всю глубину его замысла, стал использовать цветные чернила. Для портрета известного кинозлодея Джокера Вэнс писал цитаты из фильма «Черный рыцарь» более 100 часов.
Как и в случае с пуантилизмом (направление в живописи, которое характеризуется особой манерой письма — раздельные мазки правильной формы), издалека рукописные цитаты сливаются воедино и создают изображение. Если же приблизиться, то можно увидеть бесконечное число слов и предложений.
Одри Хепберн.
Джонни Кэш.
Пабло Пикассо.
Марк Твен.
Альберт Эйнштейн.
Чарли Чаплин.
Американский писатель Эдвард Эбби.
Боб Дилан.
Никола Тесла.
Нидерландский художник Виллем де Кунинг.
Мауриц Корнелис Эшер — нидерландский художник-график.
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