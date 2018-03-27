Петербургский художник Hioshi установил у Кремля инсталляцию, посвященную выборам

У Кремля появилась инсталляция, посвященная выборам президента России. Мини-скульптуру с вытянутым средним пальцем установил петербургский уличный художник Hioshi — автор инсталляций, посвященных серфингу в соцсетях, очереди к банкоматам и людям, не успевшим купить биткоины. Рука держит красную урну для голосов, на которой написано «Тлен».

«Выбери выборы. Выбери украденные стикеры с сиськами, выбери видео с геями, шлюхами и истеричкой, выбери видео с детьми, отправь детей на смертный бой. Выбери продавшихся блогеров, выбери скатившихся звезд. Выбери ракету, выбери название к ней. Выбери изгнание. Выбери выбор или отчисление, выбери выбор или увольнение, выбери шантаж. Выбери волны бюджетников голосующих до 12 дня, выбери голосующих военных и зэков, выбери голосующих студентов в универе по открепительным, выбери голосующих ментов. Выбери чтоб тебе приказывали выбирать. Выбери не найти себя в списках, выбери хамящую комиссию из училок защищающих свою нищету», — так описывает свою работу художник (орфография и пунктуация автора сохранены).

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