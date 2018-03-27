В связи с днем траура переносится открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА»

В связи с объявленным национальным днем траура открытие фотовыставки «#ЛИЦАГОРОДА», запланированное на 28 марта 2018 года переносится, сообщает администрация Самары.

Выставка начнет работу 6 апреля в 11:30 в Самарском государственном экономическом университете (ул. Советской Армии, 141).

Фотовыставка «#ЛИЦАГОРОДА» представляет собой итог большого проекта, который стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов в номинации «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие».

В рамках проекта 30 молодых людей разных национальностей с помощью профессиональных гримеров, фотографов и ретушеров перевоплотились в представителей других национальностей. Результат работы оформили в виде фотовыставки, которая будет презентована в десятке учебных заведений Самары, а после разместится в Самарском Доме молодежи. Таким образом, выставку увидят более 30 тысяч студентов. Кроме того, фотографии будут размещены в сети интернет.