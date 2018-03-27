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На Pitti Uomo пройдет выставка о футболе и мужской моде
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На Pitti Uomo пройдет выставка о футболе и мужской моде 

The Blueprint 4 часа назад
Фото: The Blueprint
Ранее сообщалось, что в 94-й выставке мужской одежды Pitti Uomo примет участие Стефано Пилати — в качестве куратора выставки «Evolution — Involution — Revolution». Сейчас организаторы Pitti рассказли о том, что выставка Пилати отменяется из-за «обстоятельств куратора», подробностей пока не последовало. Вместо этой выставки, в ходе Pitti Uomo в июне пройдет другая: «Fantastic Feelings — Fashion Plays Football». Она расскажет о влиянии футбола на мужскую моду. Кураторами выступят Маркус Эбнер и Франческо Бонами.
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