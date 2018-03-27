На Pitti Uomo пройдет выставка о футболе и мужской моде 

Ранее сообщалось, что в 94-й выставке мужской одежды Pitti Uomo примет участие Стефано Пилати — в качестве куратора выставки «Evolution — Involution — Revolution». Сейчас организаторы Pitti рассказли о том, что выставка Пилати отменяется из-за «обстоятельств куратора», подробностей пока не последовало. Вместо этой выставки, в ходе Pitti Uomo в июне пройдет другая: «Fantastic Feelings — Fashion Plays Football». Она расскажет о влиянии футбола на мужскую моду. Кураторами выступят Маркус Эбнер и Франческо Бонами.