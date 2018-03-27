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В Минске открылась международная выставка «Здравоохранение в Беларуси»
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В Минске открылась международная выставка «Здравоохранение в Беларуси» 

Мир24 2 часа назад
Свои разработки представили почти две с половиной сотни компаний из 17 стран, сообщает «МИР 24».
Белорусские производители в этом году представили большое количество новинок. Пожалуй, главная из них — компьютерный томограф, который на треть дешевле импортных аналогов. Такими аппаратами оснастят все районные больницы республики.
Впервые на выставке представили и линейку отечественного оборудования для подготовки медперсонала. С его помощью студенты могут отработать различные манипуляции — от массажа сердца до сложнейших операций.
«Мы не только ориентируемся на разработки наших специалистов, но мы и переговоры проводим здесь с европейскими компаниями. И эта выставка — площадка для диалога, подписания контрактов. Это и финансовые, и интеллектуальные инвестиции, которые позволят в дальнейшем нам развиваться на этом пути», — сказал министр здравоохранения Валерий Малашко.
Беларусь планирует продавать свои разработки внутри страны и поставлять на экспорт.
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