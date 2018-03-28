Художники демонстрируют визионерское искусство

27 марта в Московском доме художника открылась Международная выставка визионерского искусства «Виженари АРТ/Visionary Art Award».

Сочное буйство красок и калейдоскоп безмерно фантастических образов мощным потоком накрывает всякого входящего в галерею. Визионерское искусство — мироощущение через измененное сознание — впервые представлено в России целой плеядой известных художников.

Это Дэниэл Миранте (Великобритания), Аманда Сейдж, Эндрю Гонзалес, Мартина Хоффман, Филипп РубиновДжейкобсон (США), Олег Королев (Россия).

Неисследованный доселе отечественными ценителями прекрасного мир Visionary Art раскрывается как космос, одновременно манит и пугает.

Известнейшие специалисты в области искусства, символизма, арт-психологии и арт-терапии (Владимир Майков, Роман Багдасаров, Анна Флорковская ) призваны помочь посетителям выставки в познании этой новой вселенной и в рамках круглого стола «АртРинг», запланированного на период работы выставки, и на многочисленных мастер-классах, и на творческих встречах. Художественный стиль Visionary Art зиждется на образах, возникающих спонтанно в состоянии измененного сознания художника — медитативного созерцания.

— Мы не люди, порой переживающие духовный опыт, но духовные существа, переживающие опыт человеческого бытия, — так раскрывает природу этого творческого мироощущения один из создателей теории космической эволюции Пьер Тейяр де Шарден.