Ещё
В Сянгане пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сянгане пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.
В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.
ИА Синьхуа: последние новости
Число посетителей тематической выставки в Музее памяти жертв массовой резни в Нанкине превысило 1 млн человек В Токио открылась международная выставка анимации Мартовская прогулка по кампусу Сычуаньского института изобразительных искусств в Чунцине
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией93
Самые обсуждаемые фильмы XXI века
Какой сериал самый дорогой в истории17
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение