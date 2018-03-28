В Сянгане пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018

Сянган, 27 марта / Синьхуа / — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.

Сянган, 27 марта /Синьхуа/ — В Сянганском центре конференций и выставок с 29 по 31 марта пройдет Ярмарка современного искусства Art Basel Hong Kong-2018.

В экспозиции — произведения искусства, представленные 248 галереями из 32 стран и районов мира.