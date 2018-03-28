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Лига справедмилости: художник нарисовал супергероев-животных
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Лига справедмилости: художник нарисовал супергероев-животных 

Tlum.ru 58 минут назад
Фото: Tlum.ru
Индийский художник Сураж Сирохи (Suraj Sirohi) переосмыслил тему супергероев, скрестив их с животными. Осталось дождаться, когда про них снимут фильмы. Например, «Когтистые мстители» или «Лига справедмилости».
Бэтмен + доберман = Бэтерман. Или Добермэн.
Капитан Америка + Черепаха = Капитан амепаха. Или Кэппаха.
Тор + лама = Торама. Или Латор.
Росомаха + ленивец = Росонивец. Ну или Ленимаха.
Флэш + страус = Флаус. Или Стрэш.
Дэпул + шимпанзе = Дэдпанзе. Или Шимпул.
Халк + горилла = Халкилла. Или Горалк.
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