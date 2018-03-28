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Ведущие музеи Москвы выяснили, как культурно просвещать регионы
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Ведущие музеи Москвы выяснили, как культурно просвещать регионы 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
На состоявшемся круглом столе главы ведущих музеев российской столицы рассмотрели проблемы организации выставок в регионах страны. Речь на мероприятии шла и о потенциале региональных заведений культуры, сообщила газета «Известия».
Несмотря на наличие отличных экземпляров в музеях регионов, на полноценную выставку требуются внушительные суммы. Такого мнения придерживается заместитель гендиректора РОСИЗО, исполняющая обязанности директора дирекции Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Вера Лагутенкова.
Даже если в музее хранится шедевр, считающийся лицом коллекции, требуются колоссальные средства, чтобы сделать полноценную выставку и показать творчество художника во всей полноте и зрелищности
— Вера Лагутенкова.
Региональную публику, считает Лагутенкова, нужно заинтересовывать, принимая во внимание потребности конкретных территорий. Учитывать стоит и специфику той или иной области, а также нравы местной публики.
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По мнению замдиректора Московского музея современного искусства Алексея Новоселова, богатство региональных музеев недооценено.
«В миллионных городах многие жители ни разу не были в городском художественном музее», — добавил он.
Новоселов подчеркнул, насколько важно воспитывать культуру показа. Работать, по его мнению, следует со зрителем и пространством в региональных музеях.
Создание в регионах многофункциональных
музейно-культурных
центров объединит пространство для выставок, место для проведения лекций, кинопоказов и концертов. Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Треуголова.
«Музей сегодня становится многопрофильным художественным центром», — подытожила она.
С 28 марта по 22 июля 2018 года в Москву привезут одну из крупнейших в мире частных коллекций голландской живописи. Выставку «Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции» покажут в главном здании Пушкинского музея.
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Выставка в честь поэта Веневитинова открылась в музее‐заповеднике имени Пушкина Искусство вечно: португальский художник осовременил персонажей классической живописи «Москва – Медина голландского искусства»: уникальную Лейденскую коллекцию покажут в России
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