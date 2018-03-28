В окружном доме народного творчества представили уникальные экспонаты

В рамках Дня работника культуры в окружном доме народного творчества открылась выставка уникальных этнографических предметов. Экспозиция будет работать до середины апреля.

Как сообщает ugra-news, в числе редких экспонатов оказались: музыкальный инструмент панан-юх, а рукописи рукописи, редкие издания, фотопортреты известных деятелей культуры округа. Интересно, что на выставке, помимо фотографий, были представлены видео и аудиокассеты с записями интервью с носителями культуры северных народов.

В числе редких экспонатов оказался альбом фотографий, сделанных известным этнографом Валерием Чернецовым во время экспедиций в первой половине двадцатого века.

На выставке также воссоздали кабинет работника культуры. А на самом празднике со сцены прозвучали поздравления в адрес ветеранов и работников дома народного творчества, а также прошел концерт. Свои номера представили студия танца народов Кавказа и центр русской культуры хор «Покрова».