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В окружном доме народного творчества представили уникальные экспонаты
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В окружном доме народного творчества представили уникальные экспонаты 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В рамках Дня работника культуры в окружном доме народного творчества открылась выставка уникальных этнографических предметов. Экспозиция будет работать до середины апреля.
Как сообщает ugra-news, в числе редких экспонатов оказались: музыкальный инструмент панан-юх, а рукописи рукописи, редкие издания, фотопортреты известных деятелей культуры округа. Интересно, что на выставке, помимо фотографий, были представлены видео и аудиокассеты с записями интервью с носителями культуры северных народов.
В числе редких экспонатов оказался альбом фотографий, сделанных известным этнографом Валерием Чернецовым во время экспедиций в первой половине двадцатого века.
На выставке также воссоздали кабинет работника культуры. А на самом празднике со сцены прозвучали поздравления в адрес ветеранов и работников дома народного творчества, а также прошел концерт. Свои номера представили студия танца народов Кавказа и центр русской культуры хор «Покрова».
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