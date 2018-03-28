«Ритмы» Лозовых: музыка и танец в живописи Сургута

В сургутском феврале в галерее современного искусства «Стерх» жителей города знакомили с удивительным творчеством семейной пары художников и дизайнеров — Натальи и Сергея Лозовых. Вместе с Владимиром Арзамасовым они являли собой творческую группу «Лестница», которая помогла состояться в «Стерхе» не одному громкому проекту.

Оба Лозовых — преподаватели кафедры социально-художественного образования Сургутского государственного педагогического университета. Они ненадолго пытались покинуть город, однако, вернулись и продолжили свою обучающую карьеру, параллельно ставя эксперименты в области леттеринга, каллиграфии, графики.

В галерее можно было ознакомиться с 40 работами — яркими, сочными, красочными. Поднимающие настроение, улучшающими пищеварение и скрывающими в себе привычные сердцу названия танцев «сальса», «бочата», «пасадобль»…

«Ритмы» — а именно так называлась их выставка, — объясняют многое: что такое импровизация, как может выглядеть гармония движений, от чего рождаются жесты и связанные с ними метафоры. Сложно представить время суток, атмосферу, в которые Наталья и Сергей могли порождать такое творчество. На первый взгляд, довольно примитивное, на второй — требующее пристального внимания и огромного количества времени.

Каллиграфия — древнее искусство, но сегодня к нему всё чаще стали обращаться художники. «В начале было слово», а только потом создание мира — помните?

Своеобразное граффити, письмо, соединение фигур… назвать увиденное каким-то одним определением невозможно. Видно только, что Лозовые находятся в постоянном диалоге с предшествующим искусством и пользуются современными технологиями для его отражения.

Как ещё можно познакомиться с Лозовыми? Через изучение истории книжной иллюстрации или станковой графики. Эту креативную чету можно встретить со своими выставками в Польше и Черногории. А иногда и среди фамилий победителей престижных международных конкурсов и фестивалей современного искусства.

Сам Сергей Лозовой является членом Союза художников России, Союзом дизайнеров России, Заслуженным деятелем культуры ХМАО-Югры и профессором кафедры.

Наталья имеет чуть меньше регалий — член Союза дизайнеров России и профессор кафедры.

Но имена их знает каждый, кто увлекается леттерингом в стране. Даже не верится, что их домом столько лет является Сургут — город, в котором нет того буйства красок, которое присутствует в их работах.