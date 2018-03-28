Казанцы могут что-нибудь подарить Нацмузею

С 1 по 5 апреля Национальный музей РТ проведет традиционную акцию «Дни дарений». Казанцы могут что-нибудь подарить музею.

Нацмузей интересуют:

фото, документы, плакаты, предметы, рассказывающие о создании ТАССР, о людях, которые внесли свой вклад в развитие республики;

личные вещи, фото и документы выдающихся деятелей науки и культуры Татарстана;

национальная одежда народов, населяющих Татарстан, Россию и другие страны мира;

книжные издания как ранних эпох, так и современные;

предметы и фото, связанные с историей свадебных обрядов, воспитанием детей в конце 19 — первой половине 20 веков;

предметы повседневного быта 19 — первой половины 20 веков;

военная одежда, обмундирование, знаки периода Первой мировой и Гражданской войн.

Экспонаты можно приносить не только в Нацмузей, но и его подразделения (например, в музей Боратынского).

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