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29 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция Искусство эпохи Возрождения»
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29 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция Искусство эпохи Возрождения» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Начало в 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации.
Лектор — Мария Седова, искусствовед, специалист по современному русскому искусству.
Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ окунуться в мир искусства. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру. Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет и проводятся при поддержке Департамента культуры г. Москвы.
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