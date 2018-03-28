29 марта в рамках цикла лекций «История зарубежного искусства» состоится лекция Искусство эпохи Возрождения»

Начало в 19:30 до 21:00 в Малом зале КЦ «Вдохновение». Вход на лекцию свободный по предварительной регистрации.

Лектор — Мария Седова , искусствовед, специалист по современному русскому искусству.

Цикл лекций «История зарубежного искусства» — отличный способ окунуться в мир искусства. Он поможет слушателям не только разобраться в вопросах искусства ушедших эпох, но и увидеть, какой отпечаток исторические феномены накладывают на современную культуру. Лекции ориентированы на слушателей в возрасте от 12 лет и проводятся при поддержке Департамента культуры г. Москвы.