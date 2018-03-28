Полтысячи «резных чудес» появились в Бабушкинской библиотеке

Более пятисот работ из дерева, выполненных в единственном экземпляре, можно увидеть в здании на Марии Ульяновой , 7. Экспозиция «Резные чудеса» начала работу в Бабушкинской библиотеке.

Автор работ — бывший военный Виктор Шумилов. Главным источником его вдохновения всегда были верная жена и любимая дочь. Поэтому на выставке много экспонатов с женскими образами. Изделия — статуэтки, маски, подставки, фигурки, ножи и многое другое — выполнены из ели, дуба, лиственницы, березы.

Сам автор ушел из жизни в 2014 году. Но родственники продолжают хранить его работы и делиться ими с другими. Увидеть уникальные изделия из дерева можно до 29 апреля.