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Спектакль «Старого дома» будет показан на «Золотой маске»
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Спектакль «Старого дома» будет показан на «Золотой маске» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
«Я здесь» по текстам Льва Рубинштейна претендует на премию в пяти номинациях. «Старый дом» представит свою постановку 3 апреля на площадке Московского академического театр имени Вл. Маяковского. В основе спектакля — авангардная поэзия Льва Рубинштейна, обрывочные фразы, записанные автором на библиотечных карточках на закате Советского Союза. «Стихи на карточках», или «картотека», появились в середине 1970-х годов — именно тогда поэт создал собственный жанр на границе вербальных, изобразительных и перформативных искусств. Каждая строка или строфа, или словесный блок расположены на отдельной карточке, и сам Рубиштейн заверял, что паузы между просматриванием карточек не менее важны чем то, что на них написано. Эти фразы не имеют единого сюжета, единого драматического действия, но режиссеру Максиму Диденко удалось собрать их в цельную картину на главную тему — отношения человека и власти, логика подчинения личности государственной машине, в которой человек — лишь винтик, «случайное звено» в масштабе истории.
Спектакль «Я здесь» представлен в номинациях «Драма / спектакль малой формы», «Работа режиссера», «Работа художника (Максим Диденко и Павел Семченко», «Работа художника по свету (Игорь Фомин)».
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