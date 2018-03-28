Москвичам покажут символ Казахстана — «Золотого человека»

В Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 4 апреля откроется выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», посвященная традициям богатейшего наследия степной культуры Евразии. Среди экспонатов будет представлен символ республики Казахстан — «Золотой человек», сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.

На выставке будут представлены более 60 образцов высокого ювелирного искусства XIX — середины XX века из собрания Национального музея республики. Гостям экспозиции представят украшения, детали женского и мужского костюма, предметы бытовой культуры.

Картина маслом

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В пресс-службе добавили, что в конце 1960-х — начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя — «Золотого человека».

Находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары стали частью национального герба республики, а скульптура «Золотого человека» установлена на площади Независимости в Алматы.

Спустя почти полвека Национальный музей Казахстана объявил международное турне — «Шествие Золотого человека по музеям мира». Маршрут следования включает страны Азии и Европы.

Выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» продлится по 13 мая 2018 года.

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