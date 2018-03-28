Ещё
Москвичам покажут символ Казахстана — «Золотого человека»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Москвичам покажут символ Казахстана — «Золотого человека» 

Мир24 21 минуту назад
Фото: Мир24
В Москве во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства 4 апреля откроется выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства», посвященная традициям богатейшего наследия степной культуры Евразии. Среди экспонатов будет представлен символ республики Казахстан — «Золотой человек», сообщает пресс-служба посольства Казахстана в РФ.
На выставке будут представлены более 60 образцов высокого ювелирного искусства XIX — середины XX века из собрания Национального музея республики. Гостям экспозиции представят украшения, детали женского и мужского костюма, предметы бытовой культуры.
Картина маслом
Тест: разбираетесь ли вы в живописи?
В пресс-службе добавили, что в конце 1960-х — начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя — «Золотого человека».
Находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей — крылатые кони-тулпары стали частью национального герба республики, а скульптура «Золотого человека» установлена на площади Независимости в Алматы.
Спустя почти полвека Национальный музей Казахстана объявил международное турне — «Шествие Золотого человека по музеям мира». Маршрут следования включает страны Азии и Европы.
Выставка «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства» продлится по 13 мая 2018 года.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Павильон Беларуси на ЭКСПО-2020 будет с семиэтажный дом Российский иллюстратор Олейников получил премию Ханса Кристиана Андерсена В Минске открылась международная выставка «Здравоохранение в Беларуси»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией106
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение