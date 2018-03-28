Главы музеев Москвы рассказали о способах знакомства жителей региона с шедеврами искусства

Руководители ведущих музеев Москвы пояснили, как можно познакомить жителей регионов России с культурными сокровищами и шедеврами искусства, пишет в среду газета «Известия»

«Вопрос очень непростой. В каждом отдельном случае подходить к его решению нужно с учетом всех обстоятельств. В каких-то ситуациях имеет смысл создавать филиалы и посылать на длительный срок постоянную коллекцию. Куда-то лучше привозить выставки», — сказала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова

По ее словам, чтобы отправить выставку во Владивосток, Красноярск, Хабаровск, понадобятся гигантские деньги — прежде всего на страховку. К тому же, зачастую на местах просто нет правильных транспортных компаний.

Как отметил заместитель директора Московского музея современного искусства (ММОМА) Алексей Новоселов , у музея есть передвижная выставка Пиросмани, которая имеет региональную историю, она посетила несколько городов. Но куда интереснее более творческие проекты, которые бы инициировались региональными музеями и прорабатывались с учетом специфики города. Чтобы запрос был не просто: «Мы хотим показать у себя сольную выставку», а возникали более глубокие партнерские отношения.

«В регионах есть множество замечательных вещей. Но даже если в музее хранится шедевр, считающийся лицом коллекции, требуются колоссальные средства, чтобы сделать полноценную выставку и показать творчество художника во всей полноте и зрелищности. Однако и это еще не все. Мало привезти картины в регионы. Нужно сделать так, чтобы публика пришла и увидела эти работы», — добавила исполняющая обязанности директора дирекции Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Вера Лагутенкова

По ее словам, сейчас большой популярностью пользуются мультимедийные 3D-проекты — например, когда показывают анимированные и увеличенные во всю стену полотна Ван Гога. Это заинтересовывает людей, но снижает уровень отношения к этим произведениям, превращает их в фан-поход, развлечение.

«Если у нас все получится, мы начнем работать с виртуальной реальностью. Не мультимедийной, а именно виртуальной реальностью. Это будет проект, который позволит глубже понять особенности творчества художника и самому в какой-то момент стать «соавтором», сохранив то, что ты сделал в духе Гончаровой или Малевича, и выставив это в Instagram», — добавила Трегулова.