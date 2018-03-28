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Гимназисты ознакомились с экспозицией Музея Героев
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Гимназисты ознакомились с экспозицией Музея Героев 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем, оно не властно над памятью народа. Сегодняшние школьники очень мало знают о подвигах героев Великой Отечественной войны, но эти знания можно восполнить в Музее Героев, расположенном на территории Академического района. На днях этот музей посетили учащиеся гимназии № 45 им. Л. И. Мильграма.
По мнению организаторов экскурсии, в настоящее время возникает постоянная необходимость приблизить к молодому поколению, сознанию и чувствам ребят немеркнущие подвиги народа, примеры гражданского долга, приобщить их к истокам героизма дедов, укрепить живую связь времен и поколений.
Поход гимназистов в Музей Героев способствовал воспитанию любви к Родине, любви к предкам, бережному отношению ко всему, что досталось от предшествующих поколений.
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