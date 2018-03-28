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55-я Международная детская книжная ярмарка в Болонье
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55-я Международная детская книжная ярмарка в Болонье 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.
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