55-я Международная детская книжная ярмарка в Болонье

Болонья /Италия/, 28 марта / Синьхуа / — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.

Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.

Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.

Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.

Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.

Болонья /Италия/, 28 марта /Синьхуа/ — В понедельник в итальянском городе Болонья открылась 55-я Международная детская книжная ярмарка, которая считается одной из самых представительных и авторитетных книжных выставок в мире.