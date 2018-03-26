Горький в кадре: уникальная выставка открылась в Нижнем Новгороде (ФОТО)

Уникальная выставка « Максим Горький и фотография» открылась в Нижнем Новгороде сегодня, 26 марта. Около сотни редких снимков, сделанных в разные годы, показывают писателя не только как творческого человека, но и как семьянина. В экспозицию вошли и кадры, созданные во время съемок фильмов по его произведениям, а также сцены из спектакля «На дне», который был поставлен на сцене МХАТа в 1902 году.

Долгое время снимки хранились в фондах Русского музея фотографии. Теперь они доступны широкой публики. Как рассказала директор музея Вера Тарасова , организаторы выставки постарались подобрать абсолютно разные работы, чтобы вызвать интерес у зрителей.

Отдельная часть экспозиции посвящена фильмам по романам Горького «Жизнь Клима Самгина», «Мать» и «Васса». Уникальные снимки сделал фотограф Николай Мошков.

«Здесь представлены и портреты Максима Горького, в том числе снимки, созданные известным нижегородским фотографом Максимом Дмитриевым . Безусловно, выставка была бы неполной, если бы мы не показали город, где жил писатель. В экспозицию включено несколько снимков с видами Нижнего Новгорода той эпохи», — поделались Вера Тарасова.

«Интересны и кадры из театральных постановок. Сохранились телеграмма и письмо, которые адресовала супруга Горького Екатерина Пешкова дочери Максима Дмитриева с просьбой предоставить фотографии босяков и грузчиков для постановки пьесы «На дне». Эти документы также представлены на выставке», — продолжила директор музея.

Экспозицию дополняют странички из журналов «Пролетарское фото». Интересна и заметка о самолете «Максим Горький». Несмотря на то, что летал он совсем недолго, с ним связана необычная история.

«Сами советские фотографы собрали деньги для того, чтобы построить этот самолет. Они бросили клич на страницах прессы. Самолет предназначался для аэрофотосъемки, на его борту также была своя фотолаборатория, где можно было напечатать снимки», — пояснила Тарасова.

Еще один факт биографии Горького связан с фотокамерами ФЭД, или, как их тогда называли, «федьками». Их выпускала детская трудовая коммуна Макаренко, где писатель неоднократно бывал.

«Наши нижегородские фотографы любили снимать Горького, с уважением к нему относились. К юбилейным датам выпускались открытки с его портретами, многие из которых тоже можно увидеть на выставке. Здесь есть и семейные фотографии, где писатель запечатлен с женой, детьми и внуками. Интересна и серия портретов, которую сейчас бы назвали фотосессией. Максим Дмитриев старался делать снимки с разных ракурсов, чтобы затем выбрать лучшие. Конечно, вариантов было намного больше, но он представил зрителям самые удачные», — отметила Вера Тарасова.

Посетить выставку можно будет до 9 апреля. После этого ее небольшая часть будет представлена в библиотеке имени Макаренко на улице Мончегорской. Остальные снимки отправятся в Германию в город-побратим Нижнего Новгорода Эссен, а потом в сербский Нови-Сад.

В рамках открытия выставки также состоялось гашение специальным штемпелем почтовых карточек с портретами Горького. Каждый гость получил в подарок такой памятный сувенир, который впоследствии может представлять большую ценность для коллекционеров.

Также все желающие с помощью 3D-очков смогли побывать на виртуальной экскурсии по домику Каширина.

Напомним, более ста мероприятий пройдет в нижегородских учреждениях культуры в честь юбилея Горького.

Фото и фоторепродукции: Надежда Кей