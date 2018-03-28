В Ингушетии в 2019 году начнется строительство первого Национального музея

"Это один из пяти проектов, который будет реализован в республике по ФЦП «Культура России». В мае мы ждем завершения госэкспертизы этого объекта, чтобы включить его в следующие годы финансирования программы. Думаю, строительство мы начнем в 2019 году, а открытие произойдет в 2020 году", — рассказал Евкуров.

По словам помощника министра культуры и архивного дела Ингушетии Ибрагима Хидриева, Национальный музей построят в Магасе.

"Участок для будущего строительства уже выделен, музей будет находиться в столице республики. В новом здании скорей всего разместится музей краеведения имени Тугана Мальсагова, который сейчас находится в Назрани в аварийном здании", — сказал он.

Хидриев добавил, что в нынешнем здании музея краеведения нет места для всех экспонатов, поэтому часть музейного фонда находится в хранилище.