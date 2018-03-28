Кадеты из Отрадного побывали в музее современной истории России

Кадеты 8 «К» класса школы № 950 в минувший вторник, 27 марта, посетили музей современной истории России. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».

— В ходе экскурсии кадеты посмотрели музейную презентацию новейшего периода российской истории с 1985 года по настоящее время. Особенностью данной экспозиции является сочетание подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий, — рассказали в администрации школы.