Кадеты из Отрадного побывали в музее современной истории России 

Кадеты 8 «К» класса школы № 950 в минувший вторник, 27 марта, посетили музей современной истории России. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, экскурсия проходила в рамках олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
— В ходе экскурсии кадеты посмотрели музейную презентацию новейшего периода российской истории с 1985 года по настоящее время. Особенностью данной экспозиции является сочетание подлинных музейных предметов и современных мультимедийных технологий, — рассказали в администрации школы.
Кроме того, в рамках олимпиады ребята также посетили музей военной формы одежды Российского военно-исторического общества, где ознакомились с историей российского воинства через визуализацию образов, узнали о развитии армии и о взаимосвязи военного искусства и форменной одежды. (вт)