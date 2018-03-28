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Музыканты из Выхина-Жулебина смастерили «Весеннюю берегиню»
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Музыканты из Выхина-Жулебина смастерили «Весеннюю берегиню» 

Управа района Выхино-Жулебино 2 часа назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Фольклорный ансамбль «Крутуха» из детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино 26 марта вновь пригласил в гости уже полюбившегося мастера — члена Союза художников Подмосковья Наталью Карасеву.
Вместе с ней ребята с удовольствием смастерили «Весеннюю берегиню», которая является традиционным народным оберегом дома и семьи. И младшие, и старшие участники фольклорного коллектива в знак благодарности дарили любимой мастерице свои песни. Наталья Карасева поблагодарила деток за трудолюбие, интеллект и высокую организационную культуру. (вт)
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