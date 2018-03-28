Музыканты из Выхина-Жулебина смастерили «Весеннюю берегиню»

Фольклорный ансамбль «Крутуха» из детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино 26 марта вновь пригласил в гости уже полюбившегося мастера — члена Союза художников Подмосковья Наталью Карасеву

Вместе с ней ребята с удовольствием смастерили «Весеннюю берегиню», которая является традиционным народным оберегом дома и семьи. И младшие, и старшие участники фольклорного коллектива в знак благодарности дарили любимой мастерице свои песни. Наталья Карасева поблагодарила деток за трудолюбие, интеллект и высокую организационную культуру. (вт)