Школа из Кузьминок приняла участие в Российско-Вьетнамском проекте «Сюн и Кунг — слоны дружбы»

Педагоги школы № 825 района Кузьминки приняли участие в международном Российско-вьетнамском проекте «Сюн и Кунг — слоны дружбы». Проект реализован под патронатом центра «Право Мира» и «Фонда памяти художника Владимира Шевченко ». Работы-финалисты были выставлены в детской библиотеке № 207 имени Бианки.

Одна из работ была представлена на вернисаже, который проходил в рамках Российско-вьетнамской конференции, посвященной 95-летию прибытия Хо Ши Мина в Петроград, в официальной резиденции губернатора Петербурга — Смольном дворце.

Все участники и гости выставки высказали свои предложения и пожелания о дальнейшем творческом сотрудничестве. (вт)