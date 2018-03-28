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Школа из Кузьминок приняла участие в Российско-Вьетнамском проекте «Сюн и Кунг — слоны дружбы»
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Школа из Кузьминок приняла участие в Российско-Вьетнамском проекте «Сюн и Кунг — слоны дружбы» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
Педагоги школы № 825 района Кузьминки приняли участие в международном Российско-вьетнамском проекте «Сюн и Кунг — слоны дружбы». Проект реализован под патронатом центра «Право Мира» и «Фонда памяти художника Владимира Шевченко». Работы-финалисты были выставлены в детской библиотеке № 207 имени Бианки.
Одна из работ была представлена на вернисаже, который проходил в рамках Российско-вьетнамской конференции, посвященной 95-летию прибытия Хо Ши Мина в Петроград, в официальной резиденции губернатора Петербурга — Смольном дворце.
Все участники и гости выставки высказали свои предложения и пожелания о дальнейшем творческом сотрудничестве. (вт)
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