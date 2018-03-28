«Ты только посмотри!»: в Курске проходит «живая» фотовыставка

Ее идея заключается в том, чтобы показать на застывших кадрах все спектры нашей жизни. Главная «фишка» выставки — ее атмосфера: гости могут не только смотреть на экспонаты, но и общаться, знакомиться за чашкой кофе в приятном месте.

В фотовыставке приняли участие около 10 фотографов — как профессионалов, так и любителей. Главный и единственный критерий — портретные фотографии людей и животных.

Атмосфера действительно завораживающая. Каждый портрет — как отдельная история прожитой жизни. Не хватит и дня, чтобы полностью насладиться уникальными кадрами и рассмотреть каждую деталь на фото.

Организатор выставки Владлена Зинковка прокомментировала, что сама испытывает большую любовь к фотографиям и захотела поделиться ею с остальным миром.

Выставка будет работать до 30 марта. Спешите видеть!

Текст и фото: Арина Панова.