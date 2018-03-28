В Выборгском замке откроются две новые выставки

В конце марте откроется первая выставка «ТОГДА / СЕЙЧАС», посвященная современной финской фотографии и видеоарту. Экспозиция приурочена к празднованию 100-летнего юбилея независимости Финляндии.

Участники выставки: Калле Хамм и Дзамил Камангер, Микко Хайко, Элина Йуоппери, Анни Киннунен, Ханна Койккалайнен, Раакель Куукка, Ханнериина Мойссейнен, Пекка Ниитювирта, Сирпа Пяйвинен и Леена Юля-Люлю. Выставка сопровождается программой видео показов.

Проект осуществляется при поддержке FrameFinland, Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Института Финляндии в Санкт-Петербурге.

3 апреля откроется выставка руководителя клуба флористов «Красносельский» Георгия Павловича Энгельке, на которой будут представлены картины, выполненные из соломы.