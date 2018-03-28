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Воспитанники воскресной школы из Хорошево-Мневников побывали в Московском епархиальном доме
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Воспитанники воскресной школы из Хорошево-Мневников побывали в Московском епархиальном доме 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Старшая группа воскресной школы храма великомученика Феодора Тирона Хорошево-Мневников посетила экскурсию в Московском епархиальном доме.
— Сейчас там открыта экспозиция Музея памяти новомучеников и исповедников российских, посвященная нелегкому историческому периоду начала XX века. На экспозиции представлены архивные документы, фотографии и личные вещи, связанные с жизнью и служением русского духовенства в период гонений. Блестящий рассказ экскурсоводов — студентов Артема и Марии — не оставил равнодушными ни детей, ни сопровождавших их взрослых, — рассказала представитель храма Вера Киселева.
После экскурсии дети получили возможность задать вопросы экскурсоводам и написать отзывы в книге отзывов музея. Завершилось мероприятие посещением буфета. (ео)
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