На выставке Верещагина в Москве впервые собрали картины из 24 музеев

В Третьяковской галерее на Крымском валу до 15 июля проходит выставочный проект «Верещагин», где впервые собраны почти 500 работ выдающегося художника из 24 музеев и частных коллекций. О проекте «Верещагин» в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказала куратор выставки Светлана Капырина:

— Светлана Леонидовна, какова главная цель проекта и в чем его уникальность?

— При разработке и воплощении идеи выставки мы, в первую очередь, ставили цель раскрыть многогранность и неповторимость личности Василия Верещагина . Для реалистичности восприятия произведений живописи мы использовали вкрапления артефактов декоративно-прикладного искусства — они располагаются в нишах между картинами.

Так, например, в экспозиции Новой Третьяковки выставлены картины «Двери Тамерлана» и полотно «У дверей мечети» из Русского музея. А между ними мы выставили подлинную дверь XV века из мавзолея Гур-Эмир — усыпальницы Тимура в Самарканде. Она хранится в Государственном Эрмитаже . Над нею — терракотовая панель из той же усыпальницы с надписью.

Напомню, что последняя персональная выставка Верещагина проходила в 1992 году. На 90% она была собрана из работ, находящихся в Третьяковской галерее. Неповторимость нынешнего проекта в том, что он состоит из 180 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, в него входят архивные документы и фотографии. Участниками проекта стали 19 российских и один зарубежный музей, а также 4 частные коллекции. Картины приехали из Санкт-Петербурга, Серпухова, Великого Новгорода, Ярославля, Нижнего Новгорода и Баку.

— Все ли ваши замыслы и планы воплощены?

— Работа от формулирования идеи до открытия выставки заняла около двух лет. Были и вполне понятные организационные сложности, были и споры о том, как наилучшим образом представить картины зрителям. К примеру, мне казалось, что оформление выставки должно соответствовать тому времени — со старинной мебелью, бархатными стенами и развешанными на них предметами декоративно-прикладного искусства. Коллеги и дизайнеры убедили сделать ее более современной. Так появился темно-серый цвет стен — «тема войны». А тема мира в творчестве Верещагина представлена на более теплом сером фоне.

Особое внимание на выставке отведено световым решениям. Были заказаны специальные светильники, свет которых фокусирует глаза посетителя на картине.

— Есть ли на выставке произведения, которые представлены зрителю впервые?

— Впервые на выставке собран и представлен триптих «Перед атакой. Под Плевной», «Атака» и «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной».

Собрать их вместе оказалось делом не из легких. Полотна долгие годы находились в фондах музеев, а массивные рамы более 40 лет не подвергались реставрации и в разобранном виде хранились в запасниках. Реставрацией занималась мастерская Владимира Клепова, которая в сжатые сроки провела уникальные работы, восстановив их первозданную красоту.

Все картины имеют не только внушительные размеры, но и вес.

Полотно «Перед атакой. Под Плевной» весит около 400 килограммов.

— Оригинальная идея выставки — «Гостиная Верещагина»….

— Да, это еще одно новшество, которое мы используем впервые. Для удобства посетителей на втором этаже, на антресолях, мы сделали место для «уставшего зрителя» — гостиную Верещагина. Наши посетители могут посидеть на удобных банкетках и послушать фрагменты переписки Верещагина с женой, воспоминания о его путешествиях и поездках, переписку с Павлом Михайловичем Третьяковым . Цель гостиной — раскрыть личность Верещагина и как литератора, показать его духовный мир, переживания, которые он отразил в своих картинах.