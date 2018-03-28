Выставка «Путешествие по России» открылась в школе в Путевом проезде

В корпусе №4 школы №305 Алтуфьевского района оформлена выставка «Путешествие по России». Экспозицию составляют рисунки, куклы, матрешки, плетеные изделия и другие поделки. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Древнейшим народом мира считаются чеченцы. История этого народа может послужить примером построения взаимосвязей и сотрудничества с другими народами. Еще в древности русские, якуты и эвены прозвали оленеводов чукчами. Люди, занимающиеся оленями, так себя и сейчас называют. Велика Россия наша и талантлив наш народ!», — отмечается в сообщении.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)