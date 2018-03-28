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Выставка «Путешествие по России» открылась в школе в Путевом проезде
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Выставка «Путешествие по России» открылась в школе в Путевом проезде 

Управа Алтуфьевского района 19 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
В корпусе №4 школы №305 Алтуфьевского района оформлена выставка «Путешествие по России». Экспозицию составляют рисунки, куклы, матрешки, плетеные изделия и другие поделки. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«Древнейшим народом мира считаются чеченцы. История этого народа может послужить примером построения взаимосвязей и сотрудничества с другими народами. Еще в древности русские, якуты и эвены прозвали оленеводов чукчами. Люди, занимающиеся оленями, так себя и сейчас называют. Велика Россия наша и талантлив наш народ!», — отмечается в сообщении.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)
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