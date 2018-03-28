«Русские сезоны» в Италии представят крупнейшее собрание фотографий Александра Родченко

Москва, 28 марта 2018 г. 28 марта в итальянском городе Мантуя открывается выставка " Александр Родченко . Революция в фотографии", организованная Мультимедиа Арт Музеем, Москва. Событие станет частью программы «Русских сезонов», которые в 2018 году охватывают 40 городов Италии. Экспозиция в Мантуе будет продемонстрирована в знаменитом Палаццо дель Те. Продолжится показ коллекции фотографий Александра Родченко на юге Италии — в Палермо, где мероприятие пройдёт в выставочном комплексе «Альберго делле Повере».

Куратором выставки выступила Ольга Свиблова , директор Мультимедиа Арт Музея, Москва; Член Московского Союза художников; Член Союза фотохудожников России; Академик, Член Президиума Российской Академии художеств; Член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации, научный руководитель программы «История России в фотографии». «Наша экспозиция неслучайно включена в программу „Русских сезонов“. В 2011 году в рамках перекрёстного года Италия-Россия мы уже привозили фотографии Александра Родченко на Апеннинский полуостров. Тогда в Риме выставка прошла с огромным успехом: её посетило более 100 тысяч человек. Экспозиция этого года станет крупнейшей зарубежной выставкой Александра Родченко. Уверена, мы сможем привлечь такое же большое внимание наших итальянских друзей и гостей из других стран к деятельности одного из классиков российской и мировой фотографии, основоположника конструктивизма и родоначальника дизайна и рекламы в СССР», — отметила Ольга Свиблова.

Александр Родченко — классик российской и мировой фотографии, его имя для России и мира стало синонимом революционных изменений, происходивших в искусстве в начале 1920-х годов. Родченко кардинально изменил представления о природе фотографии и роли фотографа. Благодаря ему в фотографию стало привноситься проектное мышление, она становится не только отражением действительности, но и способом визуальной презентации динамических мыслительных конструкций. Родченко внедрил в фотографию идеологию конструктивизма, разработал методический инструментарий её реализации.

Выставочный проект «Александр Родченко. Революция в фотографии» хорошо известен в мире: за последние 10 лет он был показан в Париже, Лондоне, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Рейкьявике, Амстердаме, Кракове, Вене и других городах мира. Мультимедиа Арт Музей является владельцем самого большого собрания фотографий фотографа-авангардиста Александра Родченко. В состав итальянских выставок 2018 года будет включено более 140 серебряно-желатиновых снимков с оригинальных негативов Родченко. Это наиболее известные и знаковые для фотографа снимки.

Экспозиция будет показана на двух площадках. Палаццо Те в Мантуе, где выставка пройдёт с 28 марта по 27 мая, является государственным музеем. Здание Палаццо было построено в начале ХVI века по проекту Джулио Романо . С ХХ века его используют как музей, где размещены Египетская коллекция, коллекция Месопотамии, коллекция старых монет и измерительных приборов герцога Гонзака, коллекция Мондадори. Среди экспонатов есть работы Тициана и других итальянских художников. Основным помещением под временные выставки является оранжерея, построенная в ХVIII веке и перестроенная в 1980 году. После Мантуи проект переедет в Палермо, где выставка пройдёт с конца июня по конец октября. Выставкой «Александр Родченко. Революция в фотографии» пространство «Альберго делле Повере» XVII века откроется после завершения реконструкции.

"Русские сезоны" — это значимое событие, которое открывает новые возможности для межнационального диалога. В программе более 250 мероприятий, среди которых: концерты классической музыки, театральные постановки, балетные спектакли, выставки из собраний крупнейших российских музеев, гастроли известных музыкальных коллективов, ярмарки, фестивали, специально организованные акции и многое другое.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsitaly2018/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта