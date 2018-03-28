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В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике
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В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
29 марта в 12.00 на Нижегородской ярмарке начальник отдела торговли министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Анна Галкинапримет участие в открытии cпециализированной выставки индустрии красоты «Серебристый ландыш-2018».
Впервые в рамках выставки состоится 1/4 Отборочного Чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Это первое подобное крупномасштабное мероприятие в Нижегородской области.
Организаторами являются ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Союз парикмахеров и косметологов России (Москва), Союз парикмахеров и косметологов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, компания «GorkyStyleProfessional» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.
По данным организаторов, лучшие мастера смогут участвовать в финале Чемпионата России сразу, минуя полуфинал, в октябре 2018 года в Москве, представляя сборную команду Нижегородской области на Чемпионате России.
В выставке индустрии красоты «Серебристый ландыш-2018» принимают участие компании-производители и дистрибьюторы известных брендов. В экспозиции есть компании, которые только выходят на рынок и начинают свое развитие с участия в выставке. Значительную часть экспонентов составляют постоянные участники выставки «Серебристый ландыш».
Выставка будет работать до 1 апреля 2018 года.
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