В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике

29 марта в 12.00 на Нижегородской ярмарке начальник отдела торговли министерства промышленности , торговли и предпринимательства Нижегородской области Анна Галкинапримет участие в открытии cпециализированной выставки индустрии красоты «Серебристый ландыш-2018».

Впервые в рамках выставки состоится 1/4 Отборочного Чемпионата России по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Это первое подобное крупномасштабное мероприятие в Нижегородской области.

Организаторами являются ВЗАО «Нижегородская ярмарка», Союз парикмахеров и косметологов России (Москва), Союз парикмахеров и косметологов Нижнего Новгорода и Нижегородской области, компания «GorkyStyleProfessional» при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По данным организаторов, лучшие мастера смогут участвовать в финале Чемпионата России сразу, минуя полуфинал, в октябре 2018 года в Москве, представляя сборную команду Нижегородской области на Чемпионате России.

В выставке индустрии красоты «Серебристый ландыш-2018» принимают участие компании-производители и дистрибьюторы известных брендов. В экспозиции есть компании, которые только выходят на рынок и начинают свое развитие с участия в выставке. Значительную часть экспонентов составляют постоянные участники выставки «Серебристый ландыш».

Выставка будет работать до 1 апреля 2018 года.

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