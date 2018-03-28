В Ноябрьске столетие военкоматов отметили открытием выставки

8 апреля 2018 года Россия отметит столетний юбилей военных комиссариатов. В музее воинской славы серьёзно подошли к тому, чтобы в день юбилея все жители Ноябрьска хотя бы в общих чертах знали о жизни российских военных от революции до нового времени. В этом году день рождение пунктов призыва выпадает на воскресенье. Потому для открытия провели на неделю раньше — 27 марта 2018 года.

На торжественную церемонию пригласили: ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил СССР, правоохранительных органов , участников горячих точек, руководителя военного комиссариата Владимира Меренского.

«Выставка интересная, увлекательная. Искреннее спасибо тем людям, которые занимались подготовкой. Для меня это даже стало полной неожиданностью. То, что я увидел: произвело на меня глубокое впечатление. И конечно я хочу, чтобы много людей просто посмотрели её. Это просто интересно» — поделился впечатлениями с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по г. Ноябрьску Владимир Меренский.

В экспозиции военная форма разных лет, документы разных эпох, инвентарь и увлекательные экскурсии. Выставка будет интересна и полезна всем: от мала до велика. Вместе с военной хроникой здесь множество интересной исторической информации о которой не расскажут в школе или университете.

Представители Ноябрьской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран»