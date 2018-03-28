В Ноябрьске столетие военкоматов отметили открытием выставки 

8 апреля 2018 года Россия отметит столетний юбилей военных комиссариатов. В музее воинской славы серьёзно подошли к тому, чтобы в день юбилея все жители Ноябрьска хотя бы в общих чертах знали о жизни российских военных от революции до нового времени. В этом году день рождение пунктов призыва выпадает на воскресенье. Потому для открытия провели на неделю раньше — 27 марта 2018 года.
На торжественную церемонию пригласили: ветеранов Великой Отечественной войны, вооруженных сил СССР, правоохранительных органов, участников горячих точек, руководителя военного комиссариата Владимира Меренского.
«Выставка интересная, увлекательная. Искреннее спасибо тем людям, которые занимались подготовкой. Для меня это даже стало полной неожиданностью. То, что я увидел: произвело на меня глубокое впечатление. И конечно я хочу, чтобы много людей просто посмотрели её. Это просто интересно» — поделился впечатлениями с корреспондентом ИА «Уральский меридиан» начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по г. Ноябрьску Владимир Меренский.
В экспозиции военная форма разных лет, документы разных эпох, инвентарь и увлекательные экскурсии. Выставка будет интересна и полезна всем: от мала до велика. Вместе с военной хроникой здесь множество интересной исторической информации о которой не расскажут в школе или университете.
Представители Ноябрьской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов «Ветеран»