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«Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала «невыездной» — она не перенесет транспортировки. Россия стала последней страной, куда ее привозили (ФОТО)
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«Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала «невыездной» — она не перенесет транспортировки. Россия стала последней страной, куда ее привозили (ФОТО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Картина «Мона Лиза» ("Джоконда") кисти великого итальянского художника Леонардо да Винчи стала полностью невыездной — она так ветха, что вывозить ее и экспонировать на выставках в других странах значит уничтожить знаменитое полотно, которому уже 515 лет. Ее даже не будут перемещать внутри Лувра ради проведения в 2019 году выставки всех работ да Винчи.
Руководство одного из крупнейших и самых популярных художественных музеев мира отказалось от всех предложений зарубежных музеев и поставило об этом в известность правительство Франции. В начале января этого года министр культуры страны Франсуаза Ниссен объявила, что правительство «серьезно рассматривает» возможность «гастролей» «Джоконды» за пределами Франции, выступая таким образом против идеи «культурной сегрегации».
Однако теперь директор Лувра Жан-Люк Мартинес вежливо отклонил предложение министра, проинформировав ее о невозможности транспортировки «Мона Лизы». По его мнению, это «нанесет необратимый ущерб» картине, сообщает
Artnet News
Отметим, «Мона Лиза» не покидала Лувр последние 44 года, и последней зарубежной страной, жители которой воочию увидели работу великого итальянца, стала России. В 1974 году по пути из Японии во Францию она была выставлена с апреля по июнь в музее им. А. С. Пушкина в Москве. Советское руководство изыскало по тем временам фантастическую сумму для покрытия страховки картины — 100 млн долларов. Для экспонирования «прекрасной флорентийки» был изготовлен специальный пуленепробиваемый футляр. Очередь на вход в ГМИИ им. Пушкина была эпических масштабов — чтобы посмотреть на шедевр в течение 10-15 секунд, люди стояли в очереди по 8 часов.
В 1974 году благодаря директору Музея Ирине Антоновой в Москве выставлялась Мона Лиза Леонардо да Винчи#travelsMW #WomenMW #MuseumWeek pic.twitter.com/Nk5GZNCL29
— Пушкинский музей (@theartsmuseum) 24 июня 2017 г.
Больше, чем просто фото. Мона Лиза в Москве, 1974 год. pic.twitter.com/0YoHXiGZfn
— Денис Карлов (@Denis_Karlov) 25 октября 2016 г.
Мона Лиза в Москве в 1974 году: очередь на вход имела эпические масштабыhttps://t.co/OK7GsqJOCY pic.twitter.com/X51BDTSvF3
— Всеволод Бескодаров (@82_beskodarov) 8 марта 2016 г.
С 2005 года «Мона Лиза» экспонируется в Лувре в отдельном помещении. Кроме того, она находится внутри прозрачного пуленепробиваемого футляра, дабы на нее не воздействовали никакие внешние факторы — ни вандалы, ни перемена температур, ни свет…
В 2006 году был проведен доскональный анализ полотна и выяснилось, что в деревянной панели есть крупная трещина. Раз в году картину закрывают для просмотра, исследуют и при необходимости реставрируют. «Каждый год мы замечали, что трещина увеличивается, — рассказал директор отдела живописи Лувра Винсент Помаред. — Поэтому невозможно любое перемещение картины».
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