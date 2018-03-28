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Художницы из ДШИ №10 стали призерами конкурса «Золотое сечение»
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Художницы из ДШИ №10 стали призерами конкурса «Золотое сечение» 

Управа района Братеево города Москвы 56 минут назад
Фото: Братеево
Художницы Диана Быкова и Марина Козлова из детской школы искусств №10 стали призерами конкурса «Золотое сечение». Об этом сообщили на сайте учреждения во вторник, 27 марта.
В программе Международной олимпиады значились информационно-познавательные, логические и творческие задания. По итогам конкурсного соревнования были определены 16 победителей и призеров, среди которых и Диана Быкова с Мариной Козловой — они взяли серебро и бронзу соответственно.
— В этом году темой олимпиады «Золотое сечение» стало искусство авангарда. Тематика заданий и вопросов предполагала владение материалами мировой художественной культуры этой эпохи. Среди множества участников в этом году в категории изобразительного искусства наши воспитанницы взяли призовые места. Вручение дипломов пройдет 31 марта в библиотеке имени Тургенева, — рассказал нашей редакции педагог ДШИ №10 Александр Ильяшенко.
Международная олимпиада по истории искусств «Золотое сечение» в этом году прошла в детской школе искусств «Старт и КМТИ имени Г. Вишневской». Ежегодный конкурс проводится среди учащихся в возрасте 12-15 лет и 16-20 лет.
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