О творческом пути Ван Гога рассказали жителям Сокола

С жизнью и творчеством художника Винсента Ван Гога познакомились жители Сокола. Лекция-беседа «Великий художник, безумный гений» состоялась в стенах районного центра соцобслуживания 22 марта.

— Гости узнали, что за десять с небольшим лет художник создал более 2100 произведений, — отметил сотрудник ЦСО. — Работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире.

Далее был предложен просмотр на большом экране картин, среди которых знаменитые «Подсолнухи» и «Пшеничные поля».

Получатели социальных услуг с интересом прослушали лекцию, после чего еще долго делились впечатлениями. (ео)