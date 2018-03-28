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О творческом пути Ван Гога рассказали жителям Сокола
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О творческом пути Ван Гога рассказали жителям Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
С жизнью и творчеством художника Винсента Ван Гога познакомились жители Сокола. Лекция-беседа «Великий художник, безумный гений» состоялась в стенах районного центра соцобслуживания 22 марта.
— Гости узнали, что за десять с небольшим лет художник создал более 2100 произведений, — отметил сотрудник ЦСО. — Работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире.
Далее был предложен просмотр на большом экране картин, среди которых знаменитые «Подсолнухи» и «Пшеничные поля».
Получатели социальных услуг с интересом прослушали лекцию, после чего еще долго делились впечатлениями. (ео)
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