Юные жители Печатников побывали на выставке «1917. Код революции»

Ученики 8 «Б» школы «Спектр», расположенной на территории района Печатники, посетили выставку «1917. Код революции» в Государственном центральном музее современной истории России. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.

«Учащиеся 8 «Б» класса осваивают новые, современные площадки, информирующие об истории Отечества. В дни 100-летия революционных событий 1917 года восьмиклассники окунулись в бурную эпоху первых двух десятилетий 20 века, посетив выставку под названием «1917. Код революции» в Государственном центральном музее современной истории России», — говорится в сообщении.

Помимо привычных музейных экспонатов (оружие, одежда, экземпляры документов, плакаты и проч.), учащиеся с интересом осваивали современные стенды-мониторы, которые «общались» с ребятами через наушники. (то)