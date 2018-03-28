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Юные жители Печатников побывали на выставке «1917. Код революции»
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Юные жители Печатников побывали на выставке «1917. Код революции» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
Ученики 8 «Б» школы «Спектр», расположенной на территории района Печатники, посетили выставку «1917. Код революции» в Государственном центральном музее современной истории России. Информация об этом появилась на официальном портале учебного заведения.
«Учащиеся 8 «Б» класса осваивают новые, современные площадки, информирующие об истории Отечества. В дни 100-летия революционных событий 1917 года восьмиклассники окунулись в бурную эпоху первых двух десятилетий 20 века, посетив выставку под названием «1917. Код революции» в Государственном центральном музее современной истории России», — говорится в сообщении.
Помимо привычных музейных экспонатов (оружие, одежда, экземпляры документов, плакаты и проч.), учащиеся с интересом осваивали современные стенды-мониторы, которые «общались» с ребятами через наушники. (то)
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