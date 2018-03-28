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Выставка работ юной художницы откроется в районе Якиманка
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Выставка работ юной художницы откроется в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники благотворительного фонда «Благо-Дар» подготовили выставку работ Александры Юрьевой. Посмотреть экспозицию можно с 28 марта по 11 апреля.
— Саше Юрьевой исполнилось пять лет. Она пришла заниматься в студию в сентябре 2017 года. За шесть месяцев она успела многому научиться. Работы девочки очень разнообразны по тематике: это и дома, и самолеты, и цветы. Но чаще всего она рисует различных животных, — отметила директор фонда и художник-иллюстратор Наталья Казак.
Педагог добавила, что работы Александры Юрьевой отличаются сложной цветовой гаммой. Она редко использует простой открытый цвет, ей нравится смешивать краски. Это свидетельствует о прирожденном художественном вкусе девочки.
Посмотреть выставку можно по адресу: Бродников переулок, дом 10, корпус 1.
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