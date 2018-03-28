Выставка работ юной художницы откроется в районе Якиманка

Сотрудники благотворительного фонда «Благо-Дар» подготовили выставку работ Александры Юрьевой. Посмотреть экспозицию можно с 28 марта по 11 апреля.

— Саше Юрьевой исполнилось пять лет. Она пришла заниматься в студию в сентябре 2017 года. За шесть месяцев она успела многому научиться. Работы девочки очень разнообразны по тематике: это и дома, и самолеты, и цветы. Но чаще всего она рисует различных животных, — отметила директор фонда и художник-иллюстратор Наталья Казак

Педагог добавила, что работы Александры Юрьевой отличаются сложной цветовой гаммой. Она редко использует простой открытый цвет, ей нравится смешивать краски. Это свидетельствует о прирожденном художественном вкусе девочки.

Посмотреть выставку можно по адресу: Бродников переулок, дом 10, корпус 1.