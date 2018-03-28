Международный конкурс «Солнечный мяч» состоится в апреле в СЗАО

Галерея-мастерская «Граунд Ходынка» по инициативе Министерства культуры РФ объявила набор детских художественных работ для проведения первого этапа международного конкурса «Солнечный мяч», который пройдет с 14 по 23 апреля.

К участию в конкурсе принимают работы на следующие темы: «История футбола: настоящее и будущее», «Большая игра объединяет мир», «Моя команда на чемпионате Мира-2018», «Как связаны архитектура и дизайн с футболом?», «Игроки и зрители — настроение футбольного матча», «Я болею за…!», «Мой любимый игрок», «Чем хорош футбол? Футбольные фанаты. Болеть или вылечиться?», «Музыка и звуки — важная часть футбольного события», «Футбольные фантазии и сказки».

— Поучаствовать могут школьники от шести до 15 лет. Мы принимаем работы в разных жанрах, стилях и техниках: живопись, графика, скульптура, арт-объекты, инсталляции, медиа-арт. Лучшие работы будут отобраны для участия во втором, общегородском, этапе конкурса и показаны в рамках специальной выставки, — рассказала старший менеджер отдела «Средовой дизайн» галереи «Граунд Ходынка» Марта Руказенкова.

Прием работ открыт до 12 апреля в галерее по адресу: ул. Ирины Левченко, дом 2. Работы можно приносить каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 20.00. (ср)