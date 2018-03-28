Ещё
Международный конкурс «Солнечный мяч» состоится в апреле в СЗАО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Международный конкурс «Солнечный мяч» состоится в апреле в СЗАО 

Управа района Митино 55 минут назад
Фото: Управа района Митино
Галерея-мастерская «Граунд Ходынка» по инициативе Министерства культуры РФ объявила набор детских художественных работ для проведения первого этапа международного конкурса «Солнечный мяч», который пройдет с 14 по 23 апреля.
К участию в конкурсе принимают работы на следующие темы: «История футбола: настоящее и будущее», «Большая игра объединяет мир», «Моя команда на чемпионате Мира-2018», «Как связаны архитектура и дизайн с футболом?», «Игроки и зрители — настроение футбольного матча», «Я болею за…!», «Мой любимый игрок», «Чем хорош футбол? Футбольные фанаты. Болеть или вылечиться?», «Музыка и звуки — важная часть футбольного события», «Футбольные фантазии и сказки».
— Поучаствовать могут школьники от шести до 15 лет. Мы принимаем работы в разных жанрах, стилях и техниках: живопись, графика, скульптура, арт-объекты, инсталляции, медиа-арт. Лучшие работы будут отобраны для участия во втором, общегородском, этапе конкурса и показаны в рамках специальной выставки, — рассказала старший менеджер отдела «Средовой дизайн» галереи «Граунд Ходынка» Марта Руказенкова.
Прием работ открыт до 12 апреля в галерее по адресу: ул. Ирины Левченко, дом 2. Работы можно приносить каждый день, кроме понедельника, с 11.00 до 20.00. (ср)
Управа района Митино: последние новости
На северо-западе столицы состоится концерт классической музыки Концерт «Страна Хореография» прошел в Митине Гала-концерт фестиваля «Россия - твоя и моя!» пройдет в СЗАО
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией115
15 российских фильмов, которыми можно гордиться3
Самые заметные роли Олега Анофриева2
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Какой сериал самый дорогой в истории19
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение