Авторская экскурсия от художника Егора Кошелева пройдет в «Царицыне»

Все секреты проекта «Призрак-рыЦАРЬ» раскроет художник Егор Кошелев на авторской экскурсии в субботу, 31 марта.

«Призрак-рыЦАРЬ» одна из самых таинственных экспозиций музея-заповедника «Царицыно».

Какая она, современная живопись? Какое место в искусстве XXI века занимает художник? Как «высокая» культура влияет на массовую? Эти и другие значимые вопросы мастер поднимет в своем рассказе.

— Главная идея проекта «Призрак-рыЦАРЬ» — раскрыть сложный мир готического романа XVIII века, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.

Пройдет экскурсия в 13:00, чтобы принять в ней участие необходимо заранее зарегистрироваться.

Видео и фото: музей-заповедник «Царицыно»