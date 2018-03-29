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Авторская экскурсия от художника Егора Кошелева пройдет в «Царицыне»
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Авторская экскурсия от художника Егора Кошелева пройдет в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 57 минут назад
Фото: Борисовские пруды
Все секреты проекта «Призрак-рыЦАРЬ» раскроет художник Егор Кошелев на авторской экскурсии в субботу, 31 марта.
«Призрак-рыЦАРЬ» одна из самых таинственных экспозиций музея-заповедника «Царицыно».
Какая она, современная живопись? Какое место в искусстве XXI века занимает художник? Как «высокая» культура влияет на массовую? Эти и другие значимые вопросы мастер поднимет в своем рассказе.
— Главная идея проекта «Призрак-рыЦАРЬ» — раскрыть сложный мир готического романа XVIII века, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.
Пройдет экскурсия в 13:00, чтобы принять в ней участие необходимо заранее зарегистрироваться.
Видео и фото: музей-заповедник «Царицыно»
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